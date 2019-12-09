Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Ekonomide yeniden dengelenme süreci meyvelerini verirken, faizlerde yaşanan hissedilir gerileme, en fazla gayrimenkul sektörüne yaradı. Türkiye genelinde ipotekli (kredi kullanılarak yapılan) konut satışları ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 525 gibi oldukça ciddi oranda artış göstererek, 50 bin 411 adedi bulmuştu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı da yüzde 35,3’e kadar yükselmişti. Geçtiğimiz aylarda ipotekli işlemler 10 binin altına, bunun toplam satış içindeki payı da yüzde 10’lara kadar gerilemişti. Bu süreçte önce kamu bankaları konut kredisi oranlarını yüzde 0,99’a çekti. Ardından bazı özel bankalar yüzde 0,98’e düşürdü. Kuveyt Türk Katılım Bankası ise, bazı şartlar dâhilinde konut finansmanı kâr oranını yüzde 0,95’e kadar indirdi. Yüzde 0,99 ve 120 ay vade ile alınan 100 bin TL kredinin aylık taksiti 1.428 TL (diğer masraflar hariç) civarında olurken; 0,95 ile kullanılan aynı vadedeki finansmanın taksiti 1.400 TL’ye kadar geriledi.

Kuveyt Türk Bireyselden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral “İhtiyaç ve taşıt finansmanı kâr payı oranlarının yanı sıra konut finansmanı oranlarının da düşmeye devam etmesi, ülke ekonomimizin en önemli sektörlerinden biri olan inşaat sektörünü canlandırmakta, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı sevindirmektedir. Kuveyt Türk olarak biz de bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla, en iyi oranları sunmaya gayret gösteriyoruz. Üst veya alt limit şartı olmaksızın 120 aya kadarki tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kâr oranını 0,98 olarak uygulamaktayız. Otomatik ödeme talimatı, BES, Kredili Hayat Sigortası ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise, 0,95 kâr oranından yararlanabiliyor” dedi.

MERKEZ'DEN FAİZLERDE YENİ İNDİRİM BEKLENİYOR

Merkez Bankası, yılın son faiz kararı için perşembe günü toplanacak. 150-200 baz puanlık bir indirim daha bekleniyor. Bu hamlenin, konut kredisi faiz oranlarını da etkilemesi öngörülüyor. Adrese Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Hiçdurmaz “Oranlar yüzde 1’in altına gelince, konut satışlarında tartışmasız bir ivme yakalandı. Merkez Bankasından yeni indirim gelince, bunun kredi oranlarına yansıması takip edilecek. Tüketiciler gözünü özellikle kamu bankalarına çevirdi. Bir puan fark bile satın almada büyük önem teşkil ediyor. Bu sürecin ekonomiye olumlu katkı sağlaması için bankaların kredi taleplerini mümkün olduğunca olumlu karşılamaları, onaylanmayan kredilerin tekrar gözd­­­­en geçirilmesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.