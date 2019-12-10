Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 Kasım’da başlayan ve 4 Aralık’ta sona eren talep toplama sürecinin ardından yapılan açıklamada; yüzde 1.5 oranında hissenin halka arzından 25,6 milyar dolar gelir elde edildiği duyuruldu. Bu, aynı zamanda tüm zamanların en yüksek halka arzı oldu. Aramco’dan önceki halka arz rekoru, 2014 yılında 25 milyar dolar ile Alibaba tarafından kırılmıştı. 2018’de Japon devi Softbank’ın 23,5 milyar dolarlık satışı ise artık üçüncü sıraya indi. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, “Aramco’nun 60 milyar dolarlık yüzde 3,5’lik kısmının da, 2020-2022 arasında arzı bekleniyor. Bu arada Aramco nedeniyle MSCI ve FTSE Endekslerinde Türkiye aleyhine ufak düzeltmeler de gelebilir. Halka arzda imrenerek bakacağımız şu oldu; 106’sı kurumsallardan olmak üzere, toplam 118,6 milyar dolar tutarında talep geldi. Neticede 33 milyon nüfusluk ülkede 4,9 milyon Suudi bireysel yatırımcı Aramco’dan hisse aldı. Bunu Türkiye’ye oranlarsak, 12 milyon Türk vatandaşının hisse alması gibi oluyor” dedi.