Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz kasım ayında önce 11.11, ardından ‘efsane cuma’ adıyla indirim kampanyaları düzenlendi. Markalar, AVM’ler, e-ticaret siteleri yüzde 90’a varan indirim yaptıkları iddiasıyla bütün mecralarda yoğun bir kampanya başlattı. Tüketiciler de bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Adına, ABD’de zararına satışların yapıldığı için ‘black friday’ denilen günden esinlenerek ‘efsane cuma’, ‘çılgın cuma’, ‘indirim cuması’ gibi isimler verilen, kasım ayının son cuma gününde gerçekleşen 29 Kasım gününde internet siteleri yoğunluktan kilitlendi, kargolar yollarda kaldı, AVM ve mağaza girişlerinde izdiham görüntüleri yaşandı. Bazı tüketiciler peynirini, yağını, çocuk bezini düşük fiyattan alırken, bazıları da binlerce liralık ürünleri düşük fiyata almanın sevincini yaşadı. Bazı dünyaca ünlü markaların fiyatları yükselttikten sonra indirim yapmış gibi yaptıkları etiket oyunları suç üstü yakalandı ama yine de Türkiye’de 5 milyar lirayı aşkın alışveriş gerçekleşti.

Milyarlarca lirayı e-Ticaret sitelerine yatırdı tüketiciler ama ne yazık ki karşılığını alamadı. e-Ticaret’te en yoğun kullanılan Trendyol ve Hepsiburada gibi şirketler, bir aylık bir süre geçmesine rağmen ürünleri ulaştıramadı. Siparişi gelmeyen tüketiciler ne yapacağını şaşırmış durumdayken, şimdi de e-Ticaret sitelerinden kredi kartıyla alışveriş yapanların, kart bilgilerinin çalındığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği “Kart bilgileri uluslararası standartlarda korunuyor” dese de tüketiciler korku içinde açıklama bekliyor.



Aksaklık kargodan

Geçtiğimiz günlerde Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner e-Ticaret’teki büyümede kargo tarafının eksik kaldığından hareketle “Kargoya yatırım yapmalıydık” ifadesini kullandı. Koz Partners Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Öztürkler ise ‘efsane cuma’ gününe e-Ticaret sitelerinin iyi hazırlanmadıklarını ifade ediyor. Birçok kargo şirketinin e-Ticaret sitelerinden kargo almadığını, alanların ise ek bedel talep ettiğini söyleyen Öztürkler, e-Ticaret şirketlerinin kargo yapılanmasının şart olduğunu dile getiriyor.



Telefon yerine kulaklık gönderen kişiye üç yıl hapis

Elektronik ticarette suç, cezasız kalmadı. Samsun’da Rıdvan A. adlı bir kişi internette satış yapan alışveriş sitesinde bin 800 liraya satışa sunulan cep telefonunu sipariş verdi ve parayı da telefonu satan Metin K’nin hesabına EFT yaptı. Ancak gelen kargo paketinden telefon yerine kulaklık çıktı. Bunun üzerine Rıdvan A. şikâyetçi oldu. Metin K. hakkında “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında mahkeme Metin K’yi “dolandırıcılık” suçundan 3 yıl, 4 ay hapis cezasına çarptırdı.



Mutlaka hakem heyetine başvurun

Tüketici derneklerinin yöneticileri, mesafeli satışlarda da diğer ticarette olduğu gibi cayma hakkının kullanılabileceğini, bu talebi yerine getirmeyen satıcılarla ilgili şikayetlerin tüketici hakem heyetine, mağduriyeti anlatan belgelerin yer aldığı dilekçeyle bildirilmesi gerektiğini ifade ediyor ve tüketicinin 14 gün içinde herhangi bir sebep belirtmeksizin cayma hakkı bulunduğunu hatırlatıyor.



İki şirket, iki şikâyet

Gazetemize ulaşan çok sayıda şikâyetten iki örnek. Söz konusu e-Ticaret siteleri ise herhangi bir açıklama yapmıyor.

¥ Trendyol adlı siteden 9 Kasım’da sepette 8 parça ürün aldım. 11-16 Kasım tarihleri arasında gönderileceği belirtilmişti. Aradan geçen bir ayda ürünlerin dört tanesini kendileri iptal etti. Kalan dört ürünün biri geldi, üçü gelmedi. Çağrı merkezini aradım. “Ya gönderin, ya paramı iade edin” dedim “Bir şey yapamayız, hukuki haklarınızı kullanın” dediler. Tam bir aydır tedarik aşamasında duruyor ürünlerim ama asla dönüş yok.

¥ Hepsiburada adlı sitede markete göre daha ucuz diye çay ve bulaşık makinesi deterjanı sipariş etmiştim. Tam bir ay oldu. Her iki ürünü de yeniden almak durumunda kaldım. İki hafta önce ‘Siparişiniz kargoya verildi’ diye mesaj geldi ama hâlâ gelmedi. Çağrı merkezi ya cevap vermiyor ya da konuşma yarıda kesiliyor.



Kart bilgileri güvende

e-Ticaret sitelerinin güvenilirliği siparişlerde yaşanan aksaklıkla sorgulanırken sosyal medyada korkutan bir iddia gündeme oturdu. e-Ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği söylentisi sosyal medyada yayılınca Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi bir açıklama yaptı. Ekmekçi “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yoğun geçen kampanya dönemlerinde sosyal medyada asılsız paylaşımlar olabiliyor. Sektör olarak müşterilerin güvenliği ve yüksek hizmet seviyesinin sağlanması için özenle çalışmalara devam ediyoruz. Yaptığımız incelemede herhangi bir güvenlik açığı tespit edilmedi. Kart bilgileri uluslararası standartlara göre saklanıyor” dedi.