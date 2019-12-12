Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enka, 745 milyon avroluk proje kapsamında 112 kilometre yol inşa edecek. Önümüzdeki yıl inşaatına başlanacak proje 2023 yılında tamamlanacak. Ayrıca dijital bir koridor oluşturulması için otoyol rotası boyunca uzanan kapsamlı bir telekomünikasyon ağı planlanıyor.

Proje kapsamında kazı, dolgu, köprü, viyadük, kavşak ve gişe sahaları yapılacağını ifade eden ENKA Altyapı Projelerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Özger İnal, bölgede zaman zaman görülen sel felaketlerini önlemek için 50 kilometre uzunluğunda yeni nehir yatağı inşa edileceği bilgisini verdi. ENKA İnşaat İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Tara ise “Proje gerçekleştirdiğimiz ülkelerin ekonomilerine önemli katkılar sağladık. Bu proje ile bu misyonumuza devam edeceğiz. Sürdürülebilir başarımızın arkasında ENKA’nın kuruluşundan beri sahip olduğu yenilikçilik, mühendislikte mükemmeliyetçilik, kalite, iş güvenliği ve sağlığı ile çevre politikalarına bağlılık prensipleri var” dedi.