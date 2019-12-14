Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Osman Serim, Türk sanayisinin geliştirdiği yüksek kalitedeki kahve makinelerinin Türk kahvesinin dünyaya yayılmasında önemli bir rol üstleneceğini belirtti. Yaşar Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen “Türk Kahvesinin Hikayesi” başlıklı seminere katılan Serim, Türk kahve makinelerinin pazardaki yükselişine dikkati çekti. Türk kahvesinin 2013 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne girmeyi başardığını belirten Serim, bu sayede cezve yöntemi ile pişirilen Türk kahvesinin mülkiyet hakkını elde etmiş olduklarını ifade etti.

BİR CEZVEYE KARŞI 40 ESPRESSO

İstanbul’da alafranga kahveci denilen Türk kahve dükkânların sayısının binin üzerine çıktığını kaydeden Serim “Buralarda ortalama dört, beş baristanın çalıştığını düşünürsek yaklaşık beş bin ailenin evine bu sayede ekmek giriyor. Kahve, kültürel olmasının yanı sıra büyük bir ekonomik değere sahip. Bugün dünyada ticari mal olarak kahve, petrolden sonra ikinci sırada yer alıyor” ifadelerini kullandı. Kahve çekirdeği üretimi olmamasına rağmen İtalya’nın dünyada kahve gelirinde en büyük paya sahip olduğuna değinen Serim, şunları kaydetti: İtalya’da tek bir kahve ağacı bulunmaz. Varsa da sera altında yetişebilir. Dünyada en fazla kahveyi Brezilya ve Kolombiya üretiyor ancak en fazla geliri açık arayla İtalya elde ediyor. Kendi kahve markaları üzerinden çok yüksek bir katma değer oluşturuyorlar. Bunun yanı sıra İtalya, yılda bir milyonun üzerinde espresso makinesi üretiyor ve bunun yüzde 90’ını ihraç ediyor. Ayrıca dünyada her üretilen kahvenin beşte birinin İtalyan pişirme usulü ile tüketildiği biliniyor. Her cezveyle pişirilen Türk kahvesine karşılık 40 adet espresso tüketiliyor. Son yıllarda Türk sanayii de yüksek kalitede Türk kahve makineleri üretmeye başladı. Hatta bu makineler, Türk kahvesini kurtardı diyebiliriz. Türk kahvesi önümüzdeki yıllarda dünyada daha da yaygınlaşacak ve ciddi bir ekonomik değer oluşturacak.

OTELLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Kahve deyince birçok kişinin aklına İtalyanların espressosu geliyor. Bu da tanıtımın ve marka imajının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bu noktada Türk kahvesinin tanıtımında makinelerin yanı sıra turizm sektörüne de önemli görevler düşüyor. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren Türk otellerinde İtalyanların binlerce avroluk espresso makineleri eksiksiz bulunurken Türkiye’nin dünyaca ünlü lezzeti kahvesinin yapıldığı ve birkaç yüz liraya satılan makineler bazı oteller haricinde neredeyse yok gibi. Turistlerin sık ziyaret ettiği noktalara kahve yapan makinelerin koyulması, tıpkı espresso makineleri gibi bir farkındalık meydana getirmek suretiyle Türk kahvesini daha çok tüketilen ve satılan bir ticari ürün hâline getirebilir.