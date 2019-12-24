Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 yılında imzalanan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ (TOGG) protokolüyle projesi başlayan Türkiye’nin otomobili, cuma günü Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde tanıtılacak. Protototipi hazırlanan, C segmentindeki otomobili ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan test edecek. Elektrikli olan, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG’ye ait olan aracın 2022 yılında üretime geçmesi, ardından da model sayısının artması hedefleniyor. Türkiye’nin otomobilini üretmek üzere Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Zorlu Grubu’nun bir araya gelmesiyle 25 Haziran 2018’de kurulan şirketin faaliyetleri, daha sonra Gebze’deki Bilişim Vadisi’ne taşınmıştı.

Her gün 14.30’u bekleyin

TOGG, yerli otomobille ilgili ilk paylaşımını yaptı. Girişim grubunun Twitter sayfasında yapılan paylaşımda otomobilin karanlıkta parlayan farları görünüyor. Paylaşımda “Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı. Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi izlemeye devam edin” ifadesine yer verildi ve bugün yeni bir detayın paylaşılacağı belirtildi.