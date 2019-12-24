Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli otomobile ilişkin yeni bir detay daha ortaya çıktı. Dün far tasarımı gösterilen otomobilin bugün de kaportasıyla aynası gün yüzüne çıktı. Ön cam sütunları ve aynaları ortaya çıkan yerli otomobilin tavan çıtaları da göründü.

27 Aralık'ta yapılacak lansman öncesinde Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Twitter hesabından araçlara ilişkin detay paylaşmaya başladı.

Her gün TOGG'un Twitter hesabında saat 14:30'da araçlara ilişkin detaylar yayınlanacak.

SON TEKNOLOJİ OLACAK

Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor. 2022 yılında ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.