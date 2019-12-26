Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ne kadar, euro bugün ne kadar? 26 aralık döviz kuru son durum... Serbest piyasada dolar 5,9390 liradan, euro ise 6,5920 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 5,9370 liradan alınan dolar 5,9390 liradan, 6,59 liradan alınan euro ise 6,5920 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,9390 liradan, euro ise 6,5890 liradan satılmıştı.

