Dolar ne kadar, euro bugün ne kadar? 26 aralık döviz kuru son durum... Serbest piyasada dolar 5,9390 liradan, euro ise 6,5920 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 5,9370 liradan alınan dolar 5,9390 liradan, 6,59 liradan alınan euro ise 6,5920 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,9390 liradan, euro ise 6,5890 liradan satılmıştı.
Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Aralık 2019 dolar - euro fiyatları)
26.12.2019 - 09:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 - 09:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar ne kadar, euro bugün ne kadar? 26 Aralık döviz kuru son durum...
Dolar ne kadar, euro bugün ne kadar? 26 aralık döviz kuru son durum... Serbest piyasada dolar 5,9390 liradan, euro ise 6,5920 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 5,9370 liradan alınan dolar 5,9390 liradan, 6,59 liradan alınan euro ise 6,5920 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,9390 liradan, euro ise 6,5890 liradan satılmıştı.
Etiketler : dolar,dolar kuru,dolar ne kadar,dolar kaç lire,
671103 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/671103.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER