Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te yapılan düzenlemelerin etkisiyle 2018’in eylül ayından bu yana gayrimenkul sektöründe yabancılara rekor satışlar yapıldı. Yönetmelikteki değişimin hem gayrimenkul yatırımlarına hem de Türk vatandaşlığına yönelik talepleri artırdığını ifade eden Yatırım danışmanlık platformu Mars Investment’ın Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Bucak “Özellikle Kazakistan’dan Afganistan’a kadar Müslüman ülkelerin bulunduğu geniş bir coğrafyadan gelen talepler hız kazandı. Ancak son dönemde Çin’den gelen bir yatırımcı akını var. Son 6 aydır 300 binin üzerinde Çinli ülkemizi ziyaret ederek yatırım fırsatlarını yerinde inceledi. Toplu ve tekil alımlar yapıyorlar. Asıl büyük yatırımlar için yaz dönemini bekliyoruz. Gayrimenkul sektörü bu zamana kadar daha çok Müslüman coğrafyasından talep gördü. Çin’in yatırım atağı, Müslüman olmayan ülkelerden gelecek talebe liderlik edecek” dedi.

1,5 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Son 1 yılda Çinlilerin gayrimenkul alımları yüzde 87 artışla 172’den 323’e yükseldi. Yönetmelik ile 2019’da 1.5 milyar dolarlık vatandaşlık geliri elde edildiğini vurgulayan Hakan Bucak, şöyle konuştu: Eylül 2018 tarihinden bu yana geçen bir yıllık sürede çok sayıda ülkeden 2 bin 611 yabancı yatırımcı, Türk vatandaşı olurken, aileleriyle birlikte Türk vatandaşı olan yabancı yatırımcıların sayısı 9 bin 962’ye ulaştı. Eylül 2019 verilerine göre söz konusu 1 yıllık dönemde yapılan başvuruların sayısı ise 3 bin 859’a yükseldi.

ARACI FİRMA UYARISI

Çin’den gelen yatırımcı akınını hisseden Çin uyruklu aracı firmaların, fahiş komisyon oranlarıyla potansiyel Çinli yatırımcı avına çıktığına dikkat çeken Hakan Bucak “Bu firmalar piyasada proje proje geziyor. Kimi projelerden alım yaptılar bile. Uçuk komisyonlar istiyorlar. Türk geliştiricileri de kabul ediyor. Ama Çinli alıcı direkt geldiğinde bu komisyon oranlarının hayal olduğu anlaşılacak. Çinli alıcı aracılar tarafından dolandırılıyor. Bunun için acilen gerekli önlemlerin alınması gerekiyor” diye uyardı.

Yabancıya yapılan satışlar

Ülke 2018* 2019* Değ (%)

Irak 7.308 6.699 -8,3

İran 3.217 4.660 44,9

Rusya 2.040 2.531 24,1

Afganistan 1.852 1.879 1,5

S. Arabistan 2.450 2.014 -17,8

Ürdün 1.192 1.442 21,0

Almanya 1.671 1.576 -5,7

İngiltere 1.141 1.247 9,3

Libya 394 970 146,2

Mısır 639 891 39,4

Kuveyt 2.004 1.730 -13,7

Yemen 705 1.323 87,7

Azerbaycan 1.084 1.045 -3,6

Kazakistan 495 672 35,8

ABD 391 596 52,4

Çin 172 323 87,8

Cezayir 266 573 115,4

Katar 683 650 -4,8

Ukrayna 562 616 9,6

Filistin 560 991 77,0

Diğer 6.604 8.188 24,0

Toplam 35.430 40.616 14,6