Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ne kadar, euro bugün ne kadar? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte son durum...

Ortadoğu'da yaşanan gerilim ve Trump'ın İran ve Irak'ı tehdit eden açıklamaları piyasalarda belirsizlikleri artırdı. Güvenli liman altın tüm dünyada yükselişe geçerek ons fiyatı 1550 doları aştı. İç piyasada gram altın 300 liranın üzerine çıktı.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9740 liradan, euro 6,6700 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,9720 liradan alınan dolar, 5,9740 liradan satılıyor. 6,6680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6700 lira olarak belirlendi.

ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesi, 2019'un son haftalarından itibaren yükseliş grafiğini sürdüren dolar kurunda artışa neden olmuş, cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9750 lira, euronun satış fiyatı ise 6,6610 lira olmuştu.