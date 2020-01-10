Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş dünyası yeni yıla daha pozitif beklentilerle girerken, bunun ilk işaretleri ihracat cephesinden gelmeye başladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, şu anda ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5’in üzerinde bir artışla gidildiğini belirterek “Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar” dedi. AA Finans Masasına konuk olan Gülle “Olumlu rakamları devam ettireceğiz gibi gözüküyor. Geçen yıl ocak ayı ihracatımız 14-15 milyar dolar civarındaydı. Şu anda inşallah yeni rekorla başlayacağız” diye konuştu. Zorlu bir dünya ticaretinden geçildiğini, buna rağmen ihracatın artış trendinde gitmesinin önemli olduğunu vurgulayan Gülle “Dünyada insanlar tüketmeye devam ediyor. Küçülmek yok. Daha katma değerli, tasarım ürünlerle ilerleyeceğiz. Hatta 200 milyar dolar seviyesindeki rakamları dile getiriyoruz. Gönül rahatlığı ile söylüyorum ki bu yıl sonunda ihracatımızı rekorla kapatacağız. Çalışmalarımız var. Bunların neticesini biz rekor olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

FAİZ-ENFLASYON TEK HANE

İsmail Gülle, ABD ile İran arasındaki gerilimin bölge ihracatına yansımasına ilişkin olarak “Tarih boyunca hep böyle olmuş. Buradaki zenginlikleri, nimetleri, petrolü, enerji ve enerjiyle ilgili getirileri, hiç bu bölge halkı kullanamamıştır. Çok tezat bir görüntü var. Bu kadar olumsuz konjonktüre rağmen Türkiye’nin istikrarı, bu bölgenin daha da kötü olmaması adına çok önemli. Türkiye’nin, bu coğrafya için bir model” değerlendirmesinde bulundu. Faiz ve enflasyon dengesinin tek hanede tutulması gerektiğini de vurgulayan Gülle, şöyle devam etti: Spekülatif değil dengeli bir kur beklentisindeyiz. Verilen teşviklerin karşılığını ülkeye ihracat ve döviz olarak getiriyoruz. Bundan hiç vazgeçilmemesi, daha da desteklenmesi son derece önemli. Biz de TİM olarak giriş aidatını kaldırdık. Böylelikle yıllık 20 milyon liralık gelirden vazgeçtik. Türkiye’nin Otomobili’nin ihracatını gerçekleştirmek adına da büyük bir heyecan ve beklenti içerisindeyiz. Onu dünyaya tanıtarak satmak bizler için en büyük gurur vesilesi olacak...

Libya’da büyük fırsatlar var

Türkiye’nin stratejik ilişkilerinde son dönemde öne çıkan Libya, ekonomik anlamda da özellikle ihracatçılar için önemli konumda bulunuyor. DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi’nin yarın yapılacak genel kurulu öncesinde “Başkanlık” için adaylığını açıklayan Murtaza Karanfil; geçen yıl Libya’ya ihracatın 1,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, 2018’e göre yaşanan artışın yüzde 27 olduğunu hatırlattı. 2020 için ise 3 milyarlık bir ihracat grafiğinin kolaylıkla yakalanabileceğini dile getiren Karanfil; Libya’nın Orta Afrika’ya açılacak bir kapı olarak kullanılması halinde, orta vadede 10 milyar dolar seviyesinin yakalanabileceğini ifade etti. Karanfil “Libya’ya mücevherat, demir çelikten mamuller, plastik profiller, ambalaj, mobilya, halı, hijyenik havlular, ilaçlar, hazır giyim, bebek bezleri, bitkisel yağ, tavuk eti, bisküvi ve gofret gibi çok çeşitli ürün grupları satıyoruz. Büyüme beklentisi yüzde 4,27. Bu bile potansiyeli gösteriyor. Özellikle inşaat, mobilya ve tekstilde büyük fırsatlar var. Süreci iyi yönettiğimiz takdirde ciddi kazanımlarımız olacak” diye konuştu.





