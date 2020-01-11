Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

TİRAN

Türkiye, 26 Kasım 2019’da depremle sarsılan Arnavutluk’un yaralarını sarmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla depremde zarar gören 500 konutun yeniden yapımı için çalışmalara başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hazırlıklarını tamamladı. Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile ortak açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası Türkiye’nin tüm imkanlarını Arnavutluk için seferber ettiğini belirterek “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatlarıyla 500 konutun ülkemiz tarafından yapılması için gerekli resmi girişimlerimizi başlattık. Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi başkanlığından teknik bir heyet, deprem bölgesinde iki ayrı tarihte incelemelerde bulundu. Tiran ve Durres şehirlerinde 1150 yapı ile yaklaşık altı bin bağımsız bölümün incelemesini tamamladık” dedi.

ALTI AYDA HAZIR OLACAK

Türkiye’nin bölgeye bin 500’e yakın çadır gönderdiğini anlatan Bakan Kurum “Bize verilecek yer teslimiyle birlikte Arnavutluk kültürüne uygun şekilde mahalle yaşantısını sergileyecek zemin artı üç, zemin artı dördü geçmeyecek örnek bir proje uygulamak istiyoruz. Bu çerçevede ocak ayı sonu itibarıyla başlayıp en geç altı ay içerisinde projelerimizi yapıp Arnavutluklu kardeşlerimize en kısa zamanda vermiş olacağız” diye konuştu.

TOKİ TECRÜBESİYLE İNŞA EDİLECEK

Bakan Kurum, şöyle konuştu: Yapım sürecinde uygulamaları, Bakanlığımıza bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız yapacak. Türkiye’de toplamda 860 bini konut alanı olmak üzere; bir milyonun üzerinde bağımsız bölümün inşasını başarıyla gerçekleştirdik. Ayrıca yurt dışında muhtelif tabii afetler sonrasında insani yardım amacıyla Endonezya’da 1.050, Sri Lanka’da 500, Pakistan’da 4.620 adet konutun yapımını, gerekli sosyal donatılarıyla birlikte tamamladık. Yine Somali’de 200 yataklı hastane, Sağlık Meslek Yüksek Okulu ve ibadethane tesislerinin yapımını gerçekleştirdik. TOKİ’nin bu teknik tecrübe ve uygulama pratiğinin Arnavutluk’ta da başarıyla hayata geçirileceğini belirtmek isterim.

Temmuz ayında teslim edilecek, örnek olacak

Türkiye’ye teşekkür eden Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj, görüşmede 500 konut yapma taahhüdüyle ilgili detayların ele alındığını ifade ederek “Yapılacak proje diğer bölgelere de örnek teşkil edebilir. TOKİ tarafından yapılacak projenin temmuz ayında bitirilmesi planlanıyor. Yılın sonuna kadar köyde yaşayan vatandaşlar evlerine kavuşacak” ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA İMZALANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk’ta, Çevre ve Turizm Bakanı Blendi Klossi ile görüştü. Samimi havada gerçekleşen buluşmada TOKİ’nin yapacağı konutlar için yol haritası belirlendi ve anlaşma imzalandı.