Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), otomobilin tasarımları için Avrupa’da bazı ülkelerin yanı sıra Rusya, ABD, Hindistan, Çin, Japonya ve Güney Kore’ye tescil başvuruları gerçekleştirdi. Otomobilin Türk cumhuriyetlerindeki tescil çalışmalarında da sona gelindiği bildirildi. Ulusal alanda da Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) sınai mülkiyet başvuruları yapıldı. Otomobilin “Hız sabitleyici yönetim sistemi” ile “Yarı değiştirilebilen bataryalı elektrikli araç ve değiştirilebilir batarya sistemi ve mekanik bağlantı yapısı”nın patenti için başvuruda bulunuldu. Kurum, TOGG tarafından çeşitli sınıflarda üç farklı başlıkta yapılan marka başvurularını uygun bularak gerekli tescilleri tamamladı. TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan “Tescil süreçleri önemli. Farklı ülkelerde gerekli tescil başvuruları yapılmazsa Türkiye’nin Otomobili’nin tasarımı ve markası oralarda taklit edilebilir” dedi.