Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin önemli rakamlar paylaştı. Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Bakan Turhan, giderek artan ticari taşımacılığın İstanbul Boğazı’nda yaşayan insanlar ile tarihî eserleri tehdit ettiğini belirterek “Kanal İstanbul Projesi’nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli sağlanması, insanların, değerlerin korunmasıdır” ifadelerini kullandı.

BOĞAZ’IN ÜÇ KATI GEÇİŞ

“Yıllık 25 bin geçiş kapasitesi olan bir su yolundan takip mesafesini kısaltarak 41 bin geçiriyoruz” diyen Bakan Turhan, şöyle devam etti: Yapacağımız yeni kanalın geçiş kapasitesi Boğaz’ın 2,5 katının üstünde üç katına yakın olacak. Otoyol standardındaki Kanal İstanbul’dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçirebileceğiz. Şu anda Boğaz’dan 118-125 gemi geçirebiliyoruz.

YILDA 5 MİLYAR DOLAR

Bakan Turhan, Kanal İstanbul’un projelendirilmesinden sonra yapım maliyetini toplam 15 milyar dolar, inşaat maliyetini 10 milyar dolar olarak belirlediklerini dile getirdi. Bir günlük deniz aracı kirasının 50 bin dolar ile 120 bin dolar arasında değişiklik gösterdiğini kaydeden Bakan Turhan, hesaplara göre Kanal İstanbul’dan geçecek gemilerden alınacak paranın, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında olduğunu belirtti. Turhan “Kanaldan 2035’te geçen gemi sayısı 50 bini bulacak. 68 bin kapasiteli kanaldan 50 bin gemi geçtiğinde yıllık 5 milyar dolar gelirimiz olacak, bu rakamlara gelecekte ulaşacağız” diye konuştu.

ULUSLARARASI İLGİ VAR

Bakan Turhan “2020 yılında kazmayı vurursak, önce köprü ve yollardan başlayacağız. Ondan sonra projeyi altı yıl içinde tamamlamış olacağız. Yani 2025 sonu, 2026’da bitirmiş olacağız. Kanal İstanbul Projesi ile Hollandalı, Belçikalı, Fransız firmalar ilgileniyor. Hepsi bu işlerde uzman firmalar” değerlendirmesini yaptı. Turhan “Kanaldan çıkarılacak kazıyı Durusu Gölü ve Karadeniz arasındaki falezlerde dolgu olarak kullanacağız. Oluşan alanı mesire yeri yapacağız” dedi.

HASDAL İLE ESENYURT'U BAĞLAYAN OTOYOL İHALESİ ŞUBATTA

TEM Otoyolu’nu kanalın sıfır kotundan 64 metre yukarıya çıkaracaklarını dile getiren Bakan Turhan, şöyle konuştu: Kanalın üzerinde Nakkaş’tan, Hadımköy’den, Başakşehir’den gelip Hasdal’a bağlanan yüksek kapasiteli yeni bir yol yapacağız. Kuzey Marmara Otoyolu’nun 7. Kesim dediğimiz Hasdal’la, Hadımköy’ü, Başakşehir’i, Bahçeşehir’i, Esenyurt’u, Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlayacak bu yolun ihalesine önümüzdeki ay inşallah çıkıyoruz. Burası otoyol standardında iki çarpı dört şeritli yol olacak.