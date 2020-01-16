Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Yerli ve millî servislerle Türkiye’deki verinin Türkiye’de kalması için çalışmalar yürüten Turkcell yapay zekâ çalışmalarına da liderlik ediyor. Bin AR-GE mühendisi ile bu alandaki çalışmalarını aralıksız sürdüren Turkcell, Türk gelenek ve göreneklerini anlayan ve Türkçeyi daha iyi konuşan yapay zekâ ile ödeme teknolojilerinde yeni bir dönemi başlatıyor. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş yapay zekânın henüz çocuk evresinde olduğunu belirterek “Turkcell olarak ona iyiliği, insanlığa faydalı şeyleri öğreteceğimize dair söz veriyoruz. Yapay zekâ alanında alınacak çok yol var ve köklü değişimler göreceğiz. Her değişim gibi bu da insanları biraz endişelendiriyor. Ama biz çeyrek asrı geride bırakmış, birikimli bir şirketiz. Yapay zekânın da hem müşterilerimize hem tüm dünyaya iyilik getirmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk de Türkçeyi daha iyi anlayan ve konuşan bir yapay zekâ teknolojisine sahip olduklarını ifade ederek “Bu teknolojilerin olabildiğince yerli olmalı çünkü yapay zekânın Türkçeyi anlaması, kültürel dokunuşlara hâkim olması lazım. Yakında tanıtacağımız Yaani Sesli Asistan’ın da farkı Türkçe düşünüp Türkçeyle beraber gelişmesi olacak” diye konuştu. Paycell kullanıcılarının yapay zekâ ve yüz tanıma sistemi ile ödeme yapabileceğine dikkat çeken Öztürk şu bilgileri verdi: Turkcell yemek ödemelerini Paycell üzerinden yüz tanıma teknolojisi ile yapabiliyor. Bunu yakın zamanda son kullanıcılara sunacağız. Yapay zekâyı bu işlem için eğittik. Bu eğitim sırasında en çok bir porsiyon döner ile bir buçuk porsiyon döneri ayırt etmekte zorlandı. Çünkü lavaşın üstündeki et miktarını algılaması vakit aldı. Aynı şekilde pilav üstü kuru fasulye de kafasını biraz karıştırdı. Somon ve tavuğu birbirinden ayırt etme süreci de uğraştırdı.

Yapay zekânın etik kurallarını belirliyor

Turkcell yapay zekânın olumlu etkilerini artırmak için uzun süredir UNICEF, Dünya Ekonomik Forumu, Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisliği gibi küresel organizasyonlarla iş birliği yapıyor. Turkcell’in katkı sağladığı çalışmalar arasında çocuk hakları ve yapay zekâya ilişkin küresel ilkeler, yüz tanıma sistemlerinin sorumlu kullanımı ile duyguları işleyen yapay zekâ sistemlerinde etik standartların belirlenmesi bulunuyor.

Turkcell’in 7 ilkesi

Turkcell 2020’lerden itibaren teknolojideki gelişmelerin odak noktası olması beklenen yapay zekâ çalışmalarında uyacağı yedi ilkeyi açıkladı. İşte o ilkeler:

¥ Çevre ve insan odaklıyız

¥ Profesyonel olarak sorumluyuz

¥ Veri gizliliğini gözetiriz

¥ Şeffafız

¥ Güvenliği esas alırız

¥ Adil davranırız

¥ Daha iyi bir gelecek için paylaşır ve iş birliği yaparız