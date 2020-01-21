Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

300 firmanın katılımı ile hazırlıkların devam ettiği fuara, 80 ülkeden 15 bin profesyonel ziyaretçi bekleniyor. Son üç yılda yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 120 artışla rekora imza atan fuar, kırtasiye sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler için uluslararası bir pazarlama platformu olacak.

Kırtasiye sektörü olarak güvensiz ürüne karşı hiçbir toleranslarının olmadığını vurgulayan Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Mehmet Helvacıoğlu “Sektör olarak geçtiğimiz dönemlerde başlattığımız güvensiz ürün ile mücadelemizi, fuar aracılığıyla bir defa daha göstereceğiz. Sergilediğimiz sağlıklı ürünler ile bu konudaki hassasiyetimizi göstermiş olacağız. Dünyanın dört bir yanından ve Türkiye’den sektör temsilcilerinin buluştuğu çok önemli bir platform olma özelliği taşıyan fuarımız, aynı zamanda sektörümüz açısından yeni ihracat kapılarını da aralayacak. Sektörümüzde ithalatın düşürülmesi ve ekonomiye sunduğumuz katma değerin artırılması noktasında çok önemli kazanımlar sağlayacak. En yeni teknolojiler kullanılarak üretilen ürünlerin sergileneceği fuara Türk firmaları damga vuracak” diye konuştu.