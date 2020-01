Türkiye Gazetesi

Türkiye gelişen ekonomisi ve yakın coğrafyadaki ticari potansiyeli sayesinde her yıl dünyanın birçok noktasından iş insanını ağırlıyor. İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte toplantı ve görüşmeler için özel uçaklarıyla İstanbul’a gelenler artık, ticari uçuş trafiği azalan ve şehir merkezine yakın konumuyla Atatürk Havalimanı’na yönlendiriliyor. Bu gelişmeyi fırsat bilen ABD’li havacılık şirketi Universal Weather and Aviation, merkez ofisi İstanbul Atatürk Havalimanı özel hangarlar bölgesinde bulunan Universal Havacılık Türkiye ile, özel jet uçuşlarına yer hizmetleri desteği sağlayarak küresel ağını genişletmeye devam ettiğini duyurdu. Türkiye’deki tüm havalimanlarında özel jet uçuşlarına destek vereceğini açıklayan Universal Havacılık Türkiye; Kaan Air, Ferda Yıldız ve Universal Weather and Aviation iş birliğiyle çalışmalarına başladı. Türkiye’ye genişleme kararının Türkiye'ye yönelik artan müşteri talebi ve daha iyi yer destek hizmeti verme amacıyla alındığı belirtildi.

"İstanbul’un iş dünyası için çekiciliğini artıracağız"

Türkiye’nin özellikle İstanbul’un, güçlü altyapısı ile büyüme potansiyeline sahip olduğunu ancak iş jetleriyle ülkeye gelen misafirlerin gözünde; park yeri, konaklama ve diğer yer hizmetleri için zorlu bir varış noktası olarak algılandığını söyleyen Universal Weather and Aviation CEO’su Greg Evans, "Müşterilerimiz uzun süredir bize İstanbul’a seyahatlerinde daha hızlı dönüş ve daha yüksek kalitede hizmete ihtiyaç duyduklarıyla ilgili geri bildirimde bulunuyordu. Özellikle fiyatlandırmalarda şeffaflık ve hızlı park onayları ziyaretçiler için büyük sorun teşkil ediyordu. Uluslararası standartlarımıza uygun olarak eğitilen uzmanlarımızla Türkiye genelindeki müşterilerimize doğrudan yer hizmeti sağlayarak, sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. İş dünyasının gözünde İstanbul’un hak ettiği değere kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Özel uçuşlar Atatürk Havalimanı’ndan devam edecek

Türkiye’de özel uçuşlar için en doğru tercihin Atatürk Havalimanı olduğunu ve bu nedenle merkezlerini burada kurmaya karar verdiklerini belirten Greg Evans, "İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte özel uçuşlar Atatürk Havalimanı’na yönlendiriliyor. Ticari uçuş trafiği olmadığından; kalkış-varış, taksi ve transfer süreleri önemli ölçüde azalıyor. Aynı zamanda şehir merkezine ulaşımda elverişli bir konumda bulunması, otopark, hangar ve bakım seçenekleriyle müşteriler açısından daha fazla operasyonel esneklik sağlıyor” ifadelerini kullandı.

2020 yılı Universal için büyüme yılı

Universal Havacılık Türkiye, Ferda Yıldız ve Kaan Air iş birliğiyle Atatürk Havalimanı’na iniş yapan misafirlerine iş toplantıları için helikopter ile transfer imkânı da sunacak. Universal Weather and Aviation, Türkiye yatırımıyla birlikte Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'ndeki 18. hizmet noktasına ulaştığı kaydedildi. Şirket ayrıca, Asya-Pasifik bölgesinde 17, Latin Amerika'da 19 lokasyon olmak üzere dünya genelinde toplam 25’ten fazla ülkede 50’yi aşkın lokasyonda hizmetlerine devam ediyor. Universal Havacılık Türkiye Operasyon Müdürlüğü görevini ise Gökmen Sendağ üstleniyor.