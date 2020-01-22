Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakdemirli, 12-24 hayvanın sağımının yapılabildiği iki farklı prototip oluşturduklarını bildirdi. Geliştirilen sağım sistemiyle makinenin otomatik olarak kendi kendini temizleyebildiğini vurgulayan Pakdemirli, soğutma tankı bulunduğu için sağılan sütün bozulmadan uzun süre saklanabileceğini kaydetti. Pakdemirli, sistemin elektrik olmayan yerlerde de kullanılabildiğine işaret ederek “Sistemde yer alan fotovoltaik paneller sayesinde işletme giderlerinin çok önemli bir kısmını oluşturan enerji gideri de azaltılmış olacak. Traktörler ile istenilen yere götürülebilen bu makineden birden fazla üretici ve elektrik olmayan yaylalardaki vatandaşlarımız da faydalanabilecek” değerlendirmesinde bulundu.