Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici ve Çevre Hakları Federasyonu (TÜÇEDEF) Başkanı Osman İlhan “Tüketiciler abone merkezinde neye imza attığını görmeli, sözleşmenin bir nüshasını almalı” dedi. Tüketicilerin abonelik taahhütleri bulunmasına rağmen daha indirimli, daha uygun paketler için tüketicinin yeni aboneliğe ikna edildiğini anlatan İlhan “Yeni aboneliklerde bir önceki abonelik sonlandırılıyor. Yeni abone yapan şirket, öncekindeki taahhüt bedelini ödeyeceğini söylüyor ama ödemiyor. 3-4 ay sonra o bedele icra geldiğinde öğreniyor tüketici. Bunun üzerine avukat, mahkeme ve icra masraflarıyla büyük bedeller ödeniyor” diye konuştu.

Tüketicilerin ayrıca “Siz faturalarınızı düzenli ödüyorsunuz, kredi size çıktı, ücretsiz telefon veriliyor” diyerek kandırıldığını ifade eden Osman İlhan “Tüketicilere yeni telefon, kulaklık, oyun aleti satarak faturasına yansıtıyor. Bunu bilmeden imzalayan tüketici de mağdur oluyor. 40 liraya abone olduğunu zannediyor ama 80 lira ödüyor. Araştırdığımızda ‘o çalışan görevini kötüye kullanmış, işten attık’ diyerek sorumluluktan kaçıyorlar. GSM operatörleri bayilerini sık sık denetlemeli. Tüketiciye bu tür aboneliklerde 3 ay cayma hakkı getirilmeli” ifadesini kullandı.