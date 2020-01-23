Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Davos'ta ABD Hazine Bakanı Sn. Steven Mnuchin ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği açısından önemli bir görüşme yaptık. " ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak, "Davos'ta ABD Hazine Bakanı Sn. Steven Mnuchin ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği açısından önemli bir görüşme yaptık. Ayrıca EBRD Başkanı Suma Chakrabarti, JBIC Başkanı Tadashi Maeda başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluş ve fon yöneticisi ile bir araya geldik." dedi.