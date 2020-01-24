Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Eylül ayında Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) platform üyeliğine kabul edilen ilk işveren sendikası olan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), iş birliğini bir üst seviyeye taşıdı. Türkiye Sanayisini geleceğe hazırlamak için kurduğu MEXT Teknoloji Merkezi ile, WEF’in “Dördüncü Endüstri Devrimi Merkezleri Ağı”na (Center for the Fourth Industrial Revolution Network-C4IR) katıldı. Davos’da imzalanan iş birliği ile MEXT, dünyada çok az sayıda bulunan, WEF’e bağlı merkezlerden biri olarak tescillendi.

MESS, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde imzalanan bu iş birliği anlaşması ile Türkiye’yi ve MESS üyelerini, WEF’in “Dördüncü Endüstri Devrimi Merkezleri Ağı”nda temsil edecek. MESS’in hayata geçirmeye hazırlandığı MEXT Teknoloji Merkezi bünyesinde bulunacak Dördüncü Sanayi Devrimi Bağlı Merkezi, dünyada yürütülen tüm teknoloji uygulamalarına dair ilk elden bilgiler edinecek, ileri teknoloji uygulamalarını yaygınlaştırmak için Türkiye’ye özel projeler geliştirecek. Kamu ile iş birliği içinde pilot uygulamalar ve bunlara yönelik mevzuat önerileri geliştirme imkanlarına sahip olacak. Nesnelerin interneti (IoT), Robotlar, Yapay Zeka (AI), Otonom Araçlar, Dronelar ve Blockzincir gibi pek çok kritik konu için yol haritaları hazırlayacak.

“Türkiye’de sanayinin dijital dönüşümü konusunda üstlendiğimiz öncü rolü global arenaya taşıyoruz”

Sadece metal sanayisine değil, tüm sektörlere katma değer sağlayacak bu iş birliğinden büyük gurur duyduklarını dile getiren MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Dünya Ekonomik Forumu ile iş birliğimizin hem MESS üyelerine hem de ülkemize büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Yakın gelecekte açılışını yapmak üzere tüm gücümüzle çalıştığımız teknoloji merkezimiz MEXT ile, Dördüncü Endüstri Devrimi ve dijital dönüşüm konusunda Türkiye’de öncü bir rol üstlenmeye hazır olduğumuzu ifade etmiştik. Bugün, WEF iş birliği ile söz konusu rolümüzü global arenaya taşıdığımızı söyleyebiliriz. MESS’in, üyelerimizin ve Türkiye’nin bu kıymetli iş birliği ağından en verimli şekilde faydalanacağına şüphem yok” dedi.

“Kurulacak bu Merkez, çok taraflı işbirliklerine açtığı kapıyla hem sanayicimize hem de kamudaki karar alma süreçlerine pozitif katkılar sunacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şu açıklamayı yaptı;

“Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla hazırladığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde, dijital dönüşümü ve inovasyonu odağımıza aldık. Yüksek verimlilik, düşük maliyet ve esnek üretim yapısını sanayiye hakim kılmak istiyoruz. Bunu başarmanın yolu sanayinin teknolojiyle entegrasyonundan geçiyor. Gelişen teknolojiler, hem özel sektör hem de kamu tarafında yeni gereksinimleri beraberinde getiriyor. Yapay zekâ, büyük veri ve blokzincir gibi alanlarda geliştirilen teknolojilerin uygulamaya geçiş aşamasında, kamu politikalarının etkin ve esnek bir şekilde yeniden tasarlanması önemli. Kurulacak bu Merkez, çok taraflı işbirliklerine açtığı kapıyla hem sanayicimize hem de kamudaki karar alma süreçlerine pozitif katkılar sunacak. Ayrıca bu sayede, ülkemizde atılan adımları küresel platformlara taşıyarak, uluslararası politikalara yön verme şansına da sahip olacağız.”

Dördüncü Endüstri Devrimi ile birlikte yaşanan değişimin büyüklüğü ve hızı göz önüne alındığında bu alanda sür'atle hareket edilmesi gerektiğine dikkat çeken WEF Dördüncü Endüstri Devrimi Merkezi Ağı Genel Müdürü Murat Sönmez “İş dünyası, devlet ve geniş ölçekte sivil toplum bir araya gelebilirse, Türkiye’de kuracağımız bu teknoloji merkezi ülke için çok faydalı olacak ve yeni teknolojilerin küresel boyutta yörüngesini belirlemede Türkiye'nin söz sahibi olmasını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Dünya Ekonomik Forumu toplantıları için İsviçre’de bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, Türkiye’nin Dördüncü Endüstri Devrimi Merkezleri Ağı”na (C4IR Network) katılımını sağlayan işbirliği anlaşması vesilesiyle ilgili forum temsilcileri ve MESS yetkilileri ile bir araya geldi. MEXT bünyesinde çalışacak Dördüncü Sanayi Devrimi Bağlı Merkezi’nin yürüteceği faaliyetler hakkında bilgi aldı.

C4IR’nin hedefi kamu-özel sektör iş birliğinde teknolojik gelişmelerden toplum için maksimum fayda sağlamak

Dünya Ekonomik Forumu’na bağlı olarak faaliyet gösteren “Dördüncü Endüstri Devrim Merkezleri Ağı-C4IR Network”, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum yararına en iyi hizmet edecek şekilde uygulanmaya konmasını hızlandırmayı hedefliyor. Kamuyla, özel şirketlerle, akademisyenlerle ve sivil toplumla iş birliği içinde olan C4IR, çığır açan teknolojiler etrafında şekillenen geleceğin güvenli, etik ve sürdürülebilir olması için çalışıyor.

60. yılını kutlayan MESS, “yeni nesil sendikacılık” vizyonu doğrultusunda Türkiye’yi Dördüncü Endüstri Devrimi ve dijital dönüşüm konularında söz sahibi yapacak, dünya standartlarında bir teknoloji merkezi olan MEXT’i 2020’nin üçüncü çeyreğinde faaliyete açmaya hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da desteklediği projede, yerli kaynaklarla geliştirilen, 10.000 metrekare üzerine kurulu MEXT çatısı altında, üretimin her aşamasında görev alan çalışanları dönüştürecek, deneyime dayalı eğitimler verilecek. Harvard ve MIT Üniversiteleri’nin iş birliğiyle, yılda 30.000 çalışan, 2 yıllık bir eğitim planının parçası olacak ve gelişimleri yakından takip edilecek. Oluşturulacak “Dijital fabrika”da hem parçalı üretimin hem de galvanize çelik üretiminin dijital ikizi oluşturulacak. Avrupa’nın en büyük uygulamalı bilimler araştırma ve geliştirme organizasyonu olan Fraunhofer Enstitüsü, MESS üyelerinin dijital dönüşümü için bir yol haritası çizecek. Dijital potansiyel değerlendirmesi kapsamında her üye iki yıllık periyotlarla takip edilip güncellenecek. Dünya çapında en başarılı şirket ve kurumlar, dönüşüm sürecindeki MESS üyeleriyle bu merkezde bir araya gelecek ve bilgi alışverişinde bulunacak.