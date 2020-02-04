Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her ne kadar ikinci el ticaretine Takasbank güvencesi gelse de pazarlık ve ön talep aşamasında kapora talepleri devam ediyor. Bunu kullanan dolandırıcılar, gerçekte olmayan otomobilleri dahi kullanarak, yanıltıcı ve dikkati çekici ilan başlıklarıyla alıcıların ilgisini cezbediyor. Sahte ilanlar için kapora talep ediyor. Parayı alınca da ortadan kayboluyor. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük “Kimse İyice araştırmadan, arabanın gerçekten var olup olmadığını fiziken kontrol etmeden, gidip görmeden, muhatapla, satıcıyla görüşmeden sakın kapora göndermesin. Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun kapsamında, bu tür ilanlara izin veren web siteleri de tüketici mağduriyetlerine karşı sorumlu olmalı” dedi.