Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! Çin’den gelen piyasalara müdahale hamlesi altın fiyatlarında düşüşe sebep oldu. Güvenli liman altında fiyatların son durumu her gün merak konusu oluyor. Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. Özellikle küresel piyasalarda Çin’deki salgının etkilediği altın fiyatları haberimizde…
ALTIN FİYATLARI 5 ŞUBAT 2020
Gram altın: 299,58 Lira
Çeyrek altın: 490,91 Lira
Yarım altın: 981,82 Lira
Cumhuriyet altını: 2.017,00 Lira