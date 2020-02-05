Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! Çin’den gelen piyasalara müdahale hamlesi altın fiyatlarında düşüşe sebep oldu. Güvenli liman altında fiyatların son durumu her gün merak konusu oluyor. Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. Özellikle küresel piyasalarda Çin’deki salgının etkilediği altın fiyatları haberimizde…

ALTIN FİYATLARI 5 ŞUBAT 2020

Gram altın: 299,58 Lira

Çeyrek altın: 490,91 Lira

Yarım altın: 981,82 Lira

Cumhuriyet altını: 2.017,00 Lira