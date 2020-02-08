Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arçelik, sekiz ülkede toplam 10 fabrikada gerçekleştirdiği buzdolabı üretiminde önemli bir eşiğe ulaştı. 1960’da Türkiye’nin ilk yerli buzdolabını tüketicilerle buluşturan Arçelik, 1975’te üretime başladığı Eskişehir’deki fabrikasında 100 milyonuncu buzdolabını üretti. 1986’da 2 milyon rakamına erişen Arçelik, 1989’da ilk panelli modeli, 1995’te Türkiye’nin ilk No Frost buzdolabını üretmişti. 1998’de 10 milyonuncu buzdolabı banttan indirilirken, 2009’da Türkiye’nin ilk dört kapılı buzdolabını üreten Arçelik, 2012’de 50 milyon rakamına ulaşmıştı. Bugüne kadar üç binden fazla uluslararası patent başvurusu bulunan Arçelik, güneş enerjisiyle çalışan buzdolabı da dâhil olmak üzere pek çok yeniliği tüketicilerle buluşturdu.



DOLAP ALANA özel hediye

100 milyonuncu buzdolabını satın alacak tüketiciyi ise çok özel hediyeler bekliyor. Arçelik Türkiye Genel Müdürlüğünde özel olarak ağırlanacak olan tüketiciye 283720 EI model buzdolabının perakende fiyatı civarında 6.600 TL’lik hediye çekinin yanı sıra, Bakü’de gerçekleşecek millî maç için konaklama, ulaşım ve vize masrafları dâhil olmak üzere iki kişilik davetiye hediye edilecek. Ayrıca talihli tüketici Eskişehir Buzdolabı İşletmesini de ziyaret edebilecek.

