Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmî Gazete’de yayımlanan kara göre tablet, sanal gerçeklik gözlüğü, akıllı ev ve otomasyon sistemleri, duşakabin, ATV araç, motorlu bisiklet, motorlu scooter, akıllı saat ve bileklikler, drone gibi ürünler için satış sonrası hizmet verme yükümlülüğü getirildi. Ayrıca bazı ürünlerin azami tamir sürelerinde değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin ekli listesinde “Taşıtlar” başlığı altında yer alan binek otomobiller, kamyonetler, motosikletler, ATV araçlar, motorlu bisikletler, motorlu “scooter”lar, deniz motosikletleri, yatlar, kar motosikletleri ve karavanlar için azami tamir süresi 45 iş günü olarak yeniden düzenlendi.