Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türkiye’nin millî çıkarlarını korumak için Doğu Akdeniz’de görev yapan Fatih ve Yavuz sondaj gemileri çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl Yavuz’un ardından Fatih gemisi de yeni görev yerinde çalışmalarına başladı. Fatih, yeni rotasında iki ay boyunca sondaj yapacak. Gemi, Mersin-Taşucu açıklarında faaliyette bulunacak. Fatih’e; Korkut, Altan ve Sancar ikmal gemileri destek verecek. 10 Nisan’da görevini tamamlayacak olan Fatih, daha sonra planlanan rotadaki yeni görevlerine açılacak.

Doğu Akdeniz’de şimdiye kadar beş kuyuda çalışmalar tamamlanırken bu yıl içerisinde Fatih ve Yavuz, beş yeni derin sondaj daha yapacak. 2020’ye yönelik hedefin ilki Yavuz tarafından başlatılmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz’un Lefkoşa-1 hattında çalışmalara başlayacağını söylemişti. Fatih’e verilen yeni görevle birlikte, bu yıl ikinci sondaj bölgesinde de çalışmalar başlamış olacak. Hâlihazırda Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik arama gemileri de, tarama faaliyetlerini Akdeniz’de sürdürüyor.

BULANA KADAR DEVAM

Bakan Dönmez, sıklıkla yaptığı açıklamalarda “Doğu Akdeniz’de gaz buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz. Hem kendi haklarımızı hem KKTC’deki soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağız. Ülkemize ve kurumlarımıza bazı tehditler yapılıyor olsa da hiçbirisini dikkate almıyoruz ve sonuna kadar bu işi yürütüceğiz” vurgusunda bulunmuştu.

SON TEKNOLOJİ SONDAJ

229 metre uzunluğunda ve 51 bin groston ağırlığındaki Fatih, 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği kabiliyetine sahip. İki ayrı sondaj kulesi bulunan gemi, bu sayede derin denizlerde oldukça uzun süren sondaj faaliyetlerinin süresini kısaltıyor. Yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip olan Yavuz ise 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabiliyor.

ÜÇÜNCÜ GEMİ YOLA ÇIKACAK

Fatih ve Yavuz’a kardeş geliyor. Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi geçtiğimiz günlerde satın alınırken ay sonunda İngiltere’den Türkiye’ye doğru yola çıkacak. Gemi, Doğu Akdeniz’de ve gerekli görülürse farklı bölgelerde çalışma yapabilecek.