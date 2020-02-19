Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seyahat sigortasının yaptırılmış olması durumunda yaralanmaya bağlı tedavi masrafları sigorta poliçesi tarafından karşılanıyor. Aynı zamanda hastalık durumunda da sigortanın devreye girdiğini ve tedavi masraflarını karşıladığını söyleyebiliriz.



Sonuç olarak vize uygulamaları kapsamında yaptırılması zorunlu olarak görülmese bile mutlaka yolculuk öncesinde siz de seyahat sigortası yaptırmaya özen göstermelisiniz. Böylelikle olası bir kaza ya da hastalık durumunda tedavi masraflarını ödemek zorunda kalmazsınız ve bu sayede bütçeniz de sarsılmaz. Ayrıca seyahat sigortası yaptırmak için yüksek rakamlardan oluşan bir bütçe ayırmanıza hiç gerek yok. Gayet makul rakamlarla sigorta yaptırabileceğiniz bilgisini de sizlere aktaralım. Ancak bunun için mutlaka doğru firmaları tercih etmeniz gerekiyor.



Sigorta firmalarının tamamının düşük fiyatlar sunduğundan söz edemeyiz. Dolayısıyla hangi sigorta firmalarının seyahat sigortası için daha düşük rakamlar sunduğunu tespit etmeniz gerekiyor. Bu noktada Generali Sigorta’nın ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü seyahat sağlık sigortası arayanlar bu firmada cazip rakamlarla karşılaşabiliyor ve böylelikle daha düşük bir bütçeyle seyahat sağlık sigortasını yaptırabiliyor. Aynı zamanda internet sitesine tıklamanız durumunda merak ettiğiniz pek çok farklı sorunun cevabını bulabiliyorsunuz. Sigorta poliçesinin çok kısa bir süre içerisinde hazırlanıyor olması da acilen çıkmamız gereken seyahatler söz konusu olduğunda önemli bir detaya dönüşüyor.



Online olarak fiyat teklifi alabiliyor olmak da gözden kaçırılmaması gereken detaylardan biri! Sadece birkaç dakika zaman ayırmak seyahat sağlık sigortası yaptırmak için ne kadar bütçe ayırmanız gerektiğini öğrenmenizi sağlayabiliyor. Örneğin seyahat sağlık sigortasının poliçe süresini nasıl belirlemeniz gerektiği, bu sigortanın fiyatlarının nasıl belirlendiği gibi pek çok farklı sorunun cevabını pratik bir şekilde karşınızda görebiliyorsunuz. Sigortanın nasıl yapıldığı ya da hangi ülkeler için geçerli olduğu gibi ileride en pratik şekilde öğrenmenin yolu Generali Sigorta’nın internet sitesine tıklamanızdır.



Kaynak: https://www.generali.com.tr/seyahat-saglik-sigortasi