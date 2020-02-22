Ticaret Bakanı Pekcan, Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada "Hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı." dedi.
Bakan Pekcan: Hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyonu aştı
22.02.2020 - 11:07 | Son Güncelleme: 22.02.2020 - 11:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Pekcan, hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdamın 1 milyon kişiyi aştığını açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
683163 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/683163.aspx
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