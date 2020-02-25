Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar bugün ne kadar? Doları olanlar ve ya yatırım yapmak isteyenler dolar fiyatlarını araştırıyor. Peki dolar bugün ne kadar? İşte 25 Şubat döviz fiyatlarıİstanbul serbest piyasada dolar 6,1200 liradan, avro 6,6420 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 6,1180 liradan alınan dolar, 6,1200 liradan satılıyor. 6,6400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6420 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1590 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6650 lira olmuştu.