Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre Elâzığ’ın merkez ve Sivrice ilçeleri ile Malatya’nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde sürekli görevle fiilen çalışan Devlet Memurlar Kanunu, TSK Personel Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi personele, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalıştırılan personele, 24 Ocak’tan itibaren mevzubahis ücret verilecek. Söz konusu tazminat, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla anılan yerlerde geçici görevlendirilenlere de ödenecek.