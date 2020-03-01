Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre Elâzığ’ın merkez ve Sivrice ilçeleri ile Malatya’nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde sürekli görevle fiilen çalışan Devlet Memurlar Kanunu, TSK Personel Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi personele, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalıştırılan personele, 24 Ocak’tan itibaren mevzubahis ücret verilecek. Söz konusu tazminat, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla anılan yerlerde geçici görevlendirilenlere de ödenecek.
Deprem bölgesindeki görevliye 693 TL tazminat
01.03.2020 - 04:28 | Son Güncelleme: 01.03.2020 - 04:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sebebiyle bölgede görev yapan personele, altı ay süreyle 693 lira 50 kuruş tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenecek.
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684947 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/684947.aspx
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