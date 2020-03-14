Eylül 2019 itibarıyla 12 aylık negatif seyri pozitife dönen sanayi üretiminde Aralık 2019’da yüzde 9 artış yaşanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun ocak ayına ilişkin açıkladığı sanayi üretim endeksi sonuçlarına göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta 2019’un aynı ayına göre yüzde 7,9, arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 7,8 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019’un aynı ayına göre yüzde 8,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,8 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar bu performansta etkili oldu. Sektörel gelişmeleri ve piyasaları yakından takip ediyoruz. Üretim cephesinde kalıcı bir toparlanma için var gücümüzle çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Sanayi üretiminde pozitif trend sürüyor
14.03.2020 - 03:27 | Son Güncelleme: 14.03.2020 - 03:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs salgınının küresel etkilerinin tam olarak ortaya çıkmadığı ocakta sanayi üretimi yıllık yüzde 7,9’luk artışla pozitif trendini sürdürdü.
Etiketler : sanayi üretimi,
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