Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eylül 2019 itibarıyla 12 aylık negatif seyri pozitife dönen sanayi üretiminde Aralık 2019’da yüzde 9 artış yaşanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun ocak ayına ilişkin açıkladığı sanayi üretim endeksi sonuçlarına göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta 2019’un aynı ayına göre yüzde 7,9, arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 7,8 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019’un aynı ayına göre yüzde 8,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,8 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar bu performansta etkili oldu. Sektörel gelişmeleri ve piyasaları yakından takip ediyoruz. Üretim cephesinde kalıcı bir toparlanma için var gücümüzle çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.