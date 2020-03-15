Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, maske fiyatlarındaki oynaklığın arz talep dengesizliğinden kaynaklanmadığını belirterek “Maskede arz fazlası var ama birtakım fırsatçılar her dönemde ortaya çıkabiliyor” dedi. Varank, MKEK Maksam Makine ve Maske Fabrikası’nı ziyaret ederek, burada üretilen maskelerin üretim aşamalarının gerçekleştirildiği atölyelerde incelemelerde bulundu. Ziyaretinde Varank’a Millî Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere eşlik etti. Tesiste kauçuk temelli viral tehlikelere karşı geliştirilen maskelerin yanında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer gaz maskelerinin üretildiğini söyleyen Varank “Tesisin aylık üretim kapasitesi 15 bin adet ama ihtiyaç olursa bu rahat bir şekilde 80-90 bine çıkabilir” şeklinde konuştu. Varank, koronavirüs salgını nedeniyle maske konusunun gündeme geldiğini hatırlatarak “Türkiye maske açısından büyük bir potansiyele ve altyapıya sahip. N95, N99 dediğimiz özellikle sağlık personellerinin kullandığı üst koruma sağlayan maskeler de ülkemizde üretiliyor. Vatandaşlar endişe duymasın. Fırsatçılarla ilgili gerekli tedbirleri Ticaret Bakanlığımız alıyor. MKEK de burada özellikle filtreli maskelerde bir oyuncu olarak piyasaya çıkabilir. Bunun hazırlıklarını yapıyorlar. Şu anda Türkiye’de bir ihtiyaç olmasa bile dünyada büyük bir talep var. MKEK’in potansiyeli ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

ÜRETİMİ TAKİPTEYİZ

N95 ve N99 maskelerinin filtrelerinin yurt dışında üretilip Türkiye’ye getirildiğini anlatan Varank, şöyle devam etti: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bunları hızlı bir şekilde yerlileştirmek üzere proje başlattı. Önümüzdeki dönemde N95 ve N99 maskelerinin filtrelerini de yerli olarak üretmeyi başarabileceğiz. Covid-19’un etkilerinin sanayi üretimine yansımalarını, şubat ve mart aylarında göreceğiz. Sektörlerle birlikte çalışıyoruz. İhtiyaçlarını nasıl karşılayabiliriz, bunların tamamını sanayicilerimizle ve üreticilerimizle çalışıyoruz.

GÜNDE 1 MİLYON ÜRETİM

MKEK Maske Fabrikasını ziyaret eden Bakan Varank, Türkiye’nin tek kullanımlık maske üretim kapasitesinin günlük 1 milyon olduğunu, bunun 2 milyona çıkabileceğini, maskelerin ham maddesi olan kumaşların da günlük 8 milyon adede kadar üretimi destekleyebileceğini söyledi. Varank “İnşallah koronavirüs hadisesini de en az zararla atlatmayı başaracağız. Biz hükûmet olarak tedbirlerimizi alıyoruz ama vatandaşlarımızın da bu işi ciddiye almaları lazım” dedi.