Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakdemirli, IPARD-II kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe desteği sağladıklarını ifade etti. Sağlanacak 250 milyon liralık hibeyle kırsalda 450 milyon liralık yatırım yapılmasının hedeflendiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şöyle konuştu:

PROJELERİN 262'Sİ BİTKİSEL ÜRETİM

“Hibe desteği alacak projelerin, 262’si bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, 43’ü arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, 95’i zanaatkârlık ve katma değerli ürün, 48’i kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, 14’ü makine parkı, 41’i yenilenebilir enerji yatırımlarını kapsıyor.”