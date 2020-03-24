Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs ile mücadelede "kahraman" sağlık çalışanlarının taleplerinin öncelikleri olduğuna dikkati çekerek, "Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar liralık bir ek destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, dün de Sağlık Bakanlığının talebi doğrultusunda tüm sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin 3 ay üst tavandan yapılacağını ve bu kapsamda 4,5 milyar lira ek kaynak ayrıldığını kaydetmişti.