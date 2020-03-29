Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, 1 Nisan 2020’den geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,40’tan yüzde 1,25’e; yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı da yüzde 1,12’den yüzde 1’e indirildi. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,70’ten yüzde 1,55’e, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 1,42’den yüzde 1,30’a düşürüldü. Bu arada BDDK da bankalara, minimum yüzde 30 olan kredi kartlarındaki asgari ödeme tutarını, yüzde 20’ye düşürme izni verdi.