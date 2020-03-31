Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilave tedbirler açıkladı.

TCMB'nin açıkladığı ilave tedbirler şöyle:

"Açık Piyasa İşlemleri portföyü doğrudan alım işlemleri önden yüklemeli gerçekleştirilebilecek, limitler piyasa koşullarına göre güncellenecek.

Piyasa Yapıcı bankalara, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan satın aldıkları DİBS'leri TCMB'ye satma olanağı sağlanacak.

TL ve döviz işlemleri çerçevesinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ile İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerin teminat havuzuna dahil edilecek."