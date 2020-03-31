Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geleneksel lezzetlerin yerli üreticisi Seyidoğlu Gıda, web sitesiyle internet üzerinden yapılan e-ticaret satışlarında koronavirüs salgını sonrası satışların iki katına çıktığını duyurdu. Güçlü bir altyapıyla hazırlanan online satış portalıyla ürünlerinin ulaşmadığı nokta kalmayacağını ifade eden Genel Müdür Mehmet Göksu, "İhracat, mağazalaşma ve bayilik çalışmalarının yanı sıra e-ticaret alanında yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu dönemde artan talep nedeniyle online satış depoları ve nakliye merkezleri alanında ek yatırım yaptık. Türkiye'nin en ücra noktalarına ürünlerimiz bir tıkla ulaşıyor. İnşallah ülke olarak bu zor günleri el birliğiyle aşacağımıza inanıyorum. Bu zor süreçte firma olarak hijyen kurallarından asla taviz vermeden üretime devam ediyoruz" dedi.

Özellikle vücut direncini artırıcı tahin, pekmez, dut reçeli gibi ürünlere yoğun bir talep yaşandığını ifade eden Göksu, ''e-ticaret depolarımızda dezenfekte anlamında kapsamlı tedbirler aldık. Tüm ürünlerimiz yola çıkmadan steril ortamlarda paketlenerek yola çıkıyor. E-ticaret sitemize özel kampanyalar ve cazip kargo imkanlarıyla tüketiciye bu zor dönemde en iyi hizmeti vereceğiz'' diye konuştu.

''e-ticaret alanında yatırımlarımızı artıracağız''

2019 yılını yüzde 15 büyüme ve 150 milyon TL ciro ile tamamlayan şirketin, 2020 yılında da yatırım ve büyüme hamlesine devam edeceği belirtildi. 2020 yılının Seyidoğlu Gıda için değişim yılı olacağını ifade eden Göksu, "Yılın ilk yarısında devreye girecek yeni fabrikamızla birlikte 400 olan ürün çeşidimizi 500'e çıkaracağız. Özellikle tahin, pekmez gibi ürünlere öncelik vereceğiz. Yeni tasarım ambalajlarımız ve inovatif ürünlerimizle geleneksel lezzetleri yeni nesile sevdireceğiz. Online satış alanında uzun süredir devam eden çalışmalarımız sonuçlandı. helvamarket.com satış sitemizle markete gidemeyen tüketicinin ayağına ürünlerimizi götüreceğiz. Tüketici tüm ürün çeşitlerimizi bir arada görüp cazip kampanyalarla alışveriş yapabilecek. Son yıllarda hızla gelişen sanal alışveriş sistemlerine yatırıma devam edeceğiz. Devletimizin aldığı kararlı mücadele ve insanımızın evde kalma çağrılarına olumlu yanıt vermesi sayesinde inşallah bu zor günleri kısa zamanda atlatacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.