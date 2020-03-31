Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının bir kez daha Covid-19 gündemiyle toplandığına dikkati çekerek, toplantıda, Covid-19’un küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını ele aldıklarını belirtti.

Bakan Albayrak, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü iş birliğinin önemini vurguladıklarını kaydetti.