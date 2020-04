Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - BOTAŞ tarafından işletilen Marmara Denizi Boru Hattı Sistemi olarak da bilinen Ambarlı-Pendik, Muallim-Hersek ve Türkiye-Yunanistan Deniz Doğalgaz Boru Hatları güzergâhları boyunca birçok noktada gemi çapa izleri ve boru hatları üzerinde moloz yığınları oluştuğu belirlendi. Moloz yığınlarının balıkçı ağları, trol kapakları ve çeşitli balıkçılık uygulamaları sebebiyle olduğu vurgulanırken bu tespitlerin gaz arzı ve tüketimin yoğun olduğu Yalova - İzmit - İstanbul bölgesine gaz verilmesini sekteye uğratabilme ihtimali sebebiyle teyakkuza geçildi. Bu kapsamda denizcileri uyaran Bakanlık, mevcut ve yeni yapılabilecek boru hatlarının 500 metre sağına ve soluna gemilerin demirlemesine izin verilmeyeceğini duyurdu. Ayrıca gemi trafiğine açık her türlü iskele ve tesis yapılmasına müsaade edilmeyecek. Gemiler bu bölgelerde yük de boşaltamayacak. Boru hattına zarar verecek her türlü balık avcılığı yapılmasına, deniz dibinde her türlü araştırma yapılmasına, denizden veya kıyıdan kum alınması da izin verilmeyecek. Boru hatlarının güzergahları ve koordinatları denizcilere bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması istendi.