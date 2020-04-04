İstanbul Kapalıçarşı’da 347,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 347,90 liradan, 2 bin 291 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 312 liradan, 317 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 321 liradan, 2 bin 239 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 259 liradan, bin 120 liradan alınan Yarım Ziynet bin 130 liradan ve 560 liradan alınan Çeyrek Ziynet 565 liradan satıldı.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (4 Nisan 2020 güncel altın fiyatları)
04.04.2020 - 08:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 - 08:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 347,90 lira oldu.
Etiketler : çeyrek,gram,altın,
693724 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/693724.aspx
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