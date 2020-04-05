Elektrik enerjisi talebinin, Avrupa'da yüzde 10 ila 20, Türkiye’de ise yüzde 5 civarında azaldığının tahmin edildiğini ifade eden Bayındır, "Tüm dünyada elektrik enerjisi talebinin azaldığını görüyoruz. Bu durum elektrik fiyatlarını aşağı çekebilir" dedi. Dünya genelinde üretim, lojistik ve ulaşım sektöründeki kısıtlamaların kısa vadede yenilenebilir enerji yatırımlarını da etkileyeceğini dile getiren Bayındır, "Düşen talep nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim içindeki payının arttığını görüyoruz. Bu da şebekenin yönetilmesi ve güvenliğinde riskler oluşturabilir" diye konuştu.
Elektrik fiyatları ucuzlayabilir
05.04.2020 - 05:13 | Son Güncelleme: 05.04.2020 - 05:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) Başkanı Prof. Dr. Kamil Çağatay Bayındır, Covid-19 salgını dolayısıyla tüm dünyada elektrik enerjisine talebin azaldığını söyledi.
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693939 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/693939.aspx
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