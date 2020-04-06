Uluslararası Finans Enstitüsünün haftalık raporunu göre salgın piyasalarda yüzde 20'lik değer kaybına yol açarken işlem gören şirketlerin piyasa değeri 70 trilyon doların altına geldi. Çin'de yüzde 5, Latin Amerika'da yüzde 25, Japonya'da yüzde 7, ABD'de yüzde 8, Avrupa'da yüzde 12 gelir düşüşü bekleniyor.