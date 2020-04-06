Uluslararası Finans Enstitüsünün haftalık raporunu göre salgın piyasalarda yüzde 20'lik değer kaybına yol açarken işlem gören şirketlerin piyasa değeri 70 trilyon doların altına geldi. Çin'de yüzde 5, Latin Amerika'da yüzde 25, Japonya'da yüzde 7, ABD'de yüzde 8, Avrupa'da yüzde 12 gelir düşüşü bekleniyor.
Global piyasalardan 18 trilyon dolar silindi
06.04.2020 - 05:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 - 05:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin'de başlayan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını, global bazda pay piyasalarına 2020’nin ilk çeyreğinde 18 trilyon dolardan fazla değer kaybettirdi.
Etiketler : koronavirüs,global piyasa,
694210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/694210.aspx
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