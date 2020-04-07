Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı yaşlardaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanmış, diğer vatandaşlara da sosyal mesafenin korunması sebebiyle 'evde kal' tavsiyeleri yapılmıştı.Çeşitli ödemelerin yapıldığı PTT de hizmet alanını genişletti. Buna göre yeni tedbirler alındı. İşsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ve kısa çalışma ödenekleri hesaba yatacak, kısıtlı gruplarda eve teslim gerçekleştirilecek.

l İlk adımda hak sahiplerinin telefonlarına bir SMS gönderilecek.

l Bu link üzerinden kişiye özel tek kullanımlık form doldurulup gönderilecek.

l Bu form ile hak sahibi, ödemesinin PTTBank hesabı ya da kendi banka hesabına gönderilmesini isteyebilecek. Ev adresine de istenebilecek.

l Telefonuna mesaj gelmeyenlerin ALO 170 üzerinden numaralarını güncellemesi gerekiyor.

Bu arada devletin 2 milyon haneye 1000'er TL sosyal yardım ödemesi, 1-5 Nisan arasında tamamlandı.