Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs sebebiyle zor günler geçiren iş dünyasına hem düşük faizli, hem de Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredi uygulaması başlatıldı. Bu uygulama ile devlet riskin yüzde 80’ini üstlenmiş oldu. Ancak iş dünyasından kredi verilirken şirket ayrımı yapıldığı, küçük şirketlerin ‘limit bitti’ bahanesiyle geri çevrildiği iddiaları yağmaya başladı. Bunun üzerine açıklama yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Birkaç sektör dışında tüm firmalarımızda ciddi ciro kayıpları var. Devletimiz bu kayıpları telafi etmek için vergi erteledi, kısa çalışma ödeneği başlattı. Burada istihdamın korunması çok önemli. KGF desteği yüzde 100 artırıldı. Buna rağmen 81 ilden odalarımıza şikayet geliyor. Virüsten etkilenen firmalar bile ‘limit bitti’ diye geri çevriliyor. Şirket seçecek, kârlılığı düşünecek zaman değil. Hepimiz aynı gemideyiz. Zaten devlet riskin yüzde 80’ini üstleniyor. Bankalar sıkıntıya düşen firmaları desteklemeli” dedi.

BDDK SERT ÇIKTI

Bu çağrının ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalara uyarı yazısı gönderdi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre BDDK’nın gönderdiği yazıda kredilerin verimli kullanılması istendi ve “Kredilerin amacı dışında, finansal getiri sağlamaya dönük işlemlerde ya da vadesi gelmemiş kredilerin kapatılmasında kullanılmaması” uyarısı yapıldı.

BANKALARDAN SAVUNMA

İş dünyasının şikayeti, BDDK’nın uyarısının ardından kamu bankaları ortak açıklama yaptı. Açıklamada Hisarcıklıoğlu’nun iddialarının gerçek dışı olduğu belirtilerek “Kamu bankaları olarak ülkemizin virüs salgını ile ilgili finansal mücadelesine özveri içerisinde kesintisiz destek vermekteyiz. Kamu bankaları olarak iş tutuşumuzla örtüşmeyen eleştirileri kabul etmediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadesi kullanıldı.