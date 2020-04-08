Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Koronavirüs salgınının ardından alınan tedbirlere ilişkin yeni kararlar aldıklarını, desteklenecek vatandaş sayısının ve kapsamının genişletileceğini ifade etti. Albayrak, çalıştığı iş yerinin faaliyetine ara verilmesi sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacaklarını belirterek “Birinci önceliğimiz, hiçbir vatandaşımızın işini kaybetmemesi” ifadesini kullandı. Albayrak, sanayiciyi, esnafı, KOBİ’leri korumak adına gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, belirderek şu bilgileri verdi:

2,3 MİLYON AİLEYE DAHA YARDIM

∂ Dar gelirli 2,1 milyon ailelerimiz için bin TL nakdi yardım yapacağımızı açıklamıştık. Yeni çalışmamız neticesinde süreçten etkilenen 2,3 milyon aileye daha inşallah bu yardımı yapacağız. Toplamda 4,4 milyon ailemize nakdi yardım sağlamış olacağız.

∂ 5 bin TL altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin TL’ye kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. 3,7 milyon insanımız başvurdu. Ödemeleri bu hafta başlatıyoruz.

∂ Esnafımız için, mücbir sebep kapsamına giren firmalarımız ve KOBİ’lerimiz için vergi ve SGK ödemelerini ertelemiştik. Ayrıca dükkânını kapatan ya da işleri yavaşlayan esnafımıza kısa çalışma ödeneği sağlayacağımızı belirtmiş; esnafımızın yanında çalışanların maaşının büyük kısmını ödeyeceğimizi söylemiştik.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILAN İŞÇİLER

∂ Bu süreçte kısa çalışma ödeneğine başvuramayan esnafımız, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız oldu. Onlara da maaş desteği başlatacağız.

∂ Halkbank aracılığı ile Hazine destekli düşük maliyetli Esnaf Destek finansmanı devreye girdi. Pazartesi günü itibari ile 180 binin üzerinde esnafımız kredi için, yaklaşık 46 bin esnafımız da Paraf Ticari Kartı için başvuru yaptı. 71 binden fazla esnafımıza 25 bin TL finansman, 30 binden fazla esnafımıza da 25 bin TL limitli ticari kart sağlandı. Sağlanmaya da devam ediyor. Buradaki temel ilkemiz: maksimum hız ve minimum koşul...

KOBİ’LERE ‘İŞE DEVAM DESTEĞİ’

∂ Yine KOBİ’lerimiz için KGF aracılığı ile İş’e Devam Desteğini devreye almıştık. Yaklaşık 51 bin 651 firmamız “İş’e devam desteği”ne başvurdu. Pazartesi gün sonu itibari ile yaklaşık 23 bin firmaya, 20 milyar TL kredileri tahsis edildi. Bu firmaların yüzde 96’sını KOBİ’lerimiz oluşturdu. Kullandırmalar bu hafta başladı. 2,8 milyar TL’lik finansman ilk gün KOBİ’lerimizin hesaplarına geçti.

Vatandaşlarımızın, esnafımızın, KOBİ’lerimizin taleplerini tüm ekibimiz ile anlık takip ediyoruz.

ÖZEL BANKALARA ÇAĞRI

Bakan Albayrak, BDDK’ya 1 haftada gelen 10 bine yakın şikâyet ve talebi inceleyip geri dönüşü sağladıklarını belirterek “Kamu bankalarımızın genel müdürleri, yardımcıları her gün TV’lerde vatandaşlarımızın sorularını cevaplıyor. Elbette vatandaşlarımız gibi biz de özel bankaların, kamu bankalarının bu sorumlu yürüyüşüne artık katılmalarını bekliyoruz. Bu salgının ekonomiye etkileri olacaksa, burada ekonomiyi ve piyasaları bu salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız. Bu bir millî mücadele” ifadesini kullandı.

GELİŞMİŞ ÜLKELERİN YAPAMADIĞINI YAPTIK

17 yıldır sağlığa, sosyal güvenliği yapılan yatırımların meyvelerinin alındığını ifade eden Albayrak “Gelişmiş ülkelerin çöken sağlık sistemlerini, insanına sunamadığı hizmeti sağlık çalışanlarına ulaştıramadığı ekipmanları görmeyenlere söyleyecek sözümüz yok. Bu meşakkatli, sabır ve dayanışma isteyen bir mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var. Biz ideallerimizden, hayallerimizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.