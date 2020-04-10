Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinin önemli bir ayağını ekonomi cephesi oluşturuyor. Hayatın neredeyse durma noktasına gelmesi iktisadi ortamı derinden etkilemiş, birçok şirket ve esnaf faaliyetini durdurmuştu. Bu süreçte önemli tedbirler alındı. Bunlar arasında “şirketlere likidite kanallarının açık tutulması” da hayati bir adım olarak devreye girdi. KGF limitleri artırılarak, bankacılık sektörüne büyük görev verildi. İş dünyası ise “uygulamada aksaklıkların olduğunu, bazı şirketlerin krediye ulaşmada sıkıntı yaşadığını” dile getirdi. Bankacılık sektörü de iş dünyasına “gereken her şeyin yapıldığı” yönünde cevap vermişti.

“FİRMALARI DİNLİYORUZ”

Gazetemize özel açıklamada bulunan Albaraka Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ “Bankacılık sektörü, hızlı organize olma yeteneği ve tecrübesiyle ekonomideki çarkların dönmesi için gereken desteği ivedilikle almıştır ve bu konuda üzerine düşen görevleri yapacaktır. Sektör olarak bu sürece hazır girdik. Müşterilerimizle diyaloğu canlı tutuyoruz. Birçok banka destek paketini sundu. Biz de firmalarımıza bu zorlu süreçte gerek limit gerek teminat anlamında avantajlı imkânlar hazırladık. Ödemede zorlanan firmalarımızla irtibata geçip, onları dinledik. Tüm yapılacakları gözden geçirdik ve gerekli şartları kendileri ile iş birliği içerisinde düzenledik. Her bir işletmemiz bizim için ekonomik değerdir. Birbirine bağlı ve aynı gemide yol alan dengeler içerisindeyiz. Bu nedenle devletimiz, bankacılık sektörü ve KOBİ’lerimiz bu süreçte üzerlerine düşeni yapacaktır” dedi.

“BİRLİKTE ATLATACAĞIZ”

KGF ile anlaştıklarını, vade öteleme, müşteri taleplerine göre esnek ödeme, sektörün ihtiyaçlarına göre finansman gibi kolaylıklar sunduklarını dile getiren Hasan Altundağ, şöyle devam etti: Önümüzdeki süreçte destekler devam edecek. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yeni paketler ihtiyaca göre sürecek. Bu süreci birbirimizi destekleyerek atlatacağız. Şu aşamada bekleme moduna giriş yaptığımız görülüyor. Asıl mücadelenin, salgının etkilerinin hafiflediği, dışarıya çıkmaya, alışveriş ve ticaret yapmaya başladığımız anda başlayacağını düşünüyorum. Bu noktada yeni desteklerin geleceğine de şüphem yok. Özellikle katılım bankaları olarak, asli görevlerimizden olan ticari faaliyetlere destek anlamında sonuna kadar gerekeni yapıyor olacağız. Genç nüfusumuz, dinamik endüstrimiz ve düşen petrol fiyatlarını yan yana düşününce, daha güçlü çıkacağımızı düşünüyorum.

Avrupa ‘dijital’e uzak kaldı hastalık hızla yayıldı

Türk bankacılık sektörünün dijitalleşmeye erken başlamanın meyvesini bugün topladığını belirten Hasan Altundağ “Bankalar yıllardır bu gibi felaket senaryosu durumlarına hazırlandı. Şu anki durum tatbikat değil, gerçeğin ta kendisi. Türkiye’de geleneksel bankacılık alışkanlıklarının yerini, uzunca süredir dijital bankacılık almıştı. Daha önceki senelerde genç jenerasyon dijitale geçişini çoğunlukla tamamlamıştı. Şimdilerde görüyoruz ki toplumun her kesiminden müşterimiz dijitale ayak uydurmakta. Dünya çapında bir danışmanlık firmasının ortağı, İtalya’da ve bazı Avrupa ülkelerinde hâlen dijital bankacılık kullanıcılarının yeterli düzeyde olmamasının, salgındaki tetikleyici unsurlardan biri olduğunu bize anlattı. Bizde toplumun her kesimi dijitale yatkın ve meraklı. Bu, salgında büyük bir avantaj oldu” dedi.