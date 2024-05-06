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Haberler > Ekonomi > Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmelere 61 milyon lira ceza kesildi

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmelere 61 milyon lira ceza kesildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmelere 61 milyon lira ceza kesildi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara karşı yürütülen denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulandı" denildi.

Hükümet fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara karşı harekete geçti. Ticaret Bakanlığı işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırırken, haksız kazanç sağlayanlara yaptırımlar uyguluyor. Bu kapsamda 2023 yılında 355.8 milyon lira ceza kesen bakanlık, 2024'te de denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmelere 61 milyon lira ceza kesildiğini duyurdu. 

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle: 

"Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılında fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 355 milyon 804 bin 957 lira idari para cezası uygulandı.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında ise başta marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat artışları olmak üzere; otomotiv sektöründeki stokçuluk eylemleri, hazır beton ve çimento sektöründeki fahiş fiyat artışları ve ekmek fiyat tarifelerine aykırı satışlar kurul gündemine alınarak incelendi.

"KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ" 

Böylece, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı olarak, piyasalarda fiyatlama davranışlarını bozarak tüketicileri olumsuz etkileyen eylemler karşısında gerekli idari tedbirleri uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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