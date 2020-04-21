Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalar yeni haftaya sakin başlangıç yaptı. Dolar 6,90-6,95 seviyelerinde denge bulmaya çalıştı. Borsada alımlar devam etti. Endeks 100 bin puana doğru ilerliyor. Gösterge faiz ise bankalara daha fazla tahvil alma talimatının gelmesiyle birlikte, yüzde 10 sınırına kadar geriledi. TCMB Başkanı Murat Uysal, hafta sonu, merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yaptıklarını duyurmuştu. Bu açıklama TL varlıklar üzerinde pozitif etki gösterdi. Haftanın en önemli gündem maddesi ise yarın açıklanacak faiz kararı... PPK toplantısından "temkinli duruş" ve "ölçülü faiz indirimi" bekleniyor. JP Morgan Analisti Yarkın Cebeci; mart ayındaki 100 baz puanlık faiz indiriminden bu yana Türk lirasının dolara karşı yüzde 8 civarında değer kaybettiğini, bu sebeple Merkez Bankasının, finansal istikrarı da düşünerek 25 baz puanlık indirim yapabileceğini söyledi. Goldman Sachs da 25 baz puanlık indirim beklediğini bildirerek "Otoriteler, ekonomiyi desteklemek için bankanın daha fazla faiz indirmesini isteyecektir. Bu sebeple faiz indiriminin süreceğini ancak TL'deki değer kaybı sebebiyle bu indirimin sınırlı olacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu. TCMB'nin politika faizi yüzde 9,75'te bulunuyor.

Bu arada analistler; küresel piyasalarda "en kötü"nün geride kaldığını, bazı bölgelerde karantinaların azaltılması ve koronavirüse karşı ilaç tedavisinde aşama kaydedildiğine dair haberlerle birlikte iyimserliğin artacağı beklentisini dile getirdi.

STOK YAPARSAK YILLARCA UCUZ PETROL TÜKETİRİZ

Brent petrolün varili, koronavirüs sebebiyle 30 doların altında seyretmeye devam ediyor. Bu durum, Türkiye gibi ithalatçı ülkeler için "stok yapma" açısından fırsat oluşturuyor. Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek “Kısa dönemde petroldeki ucuzluk sürecek. Birçok ülke ucuz petrolü stoklamaya başladı. Türkiye de fiyat düşükten biriktirirse, en az üç yıl daha ucuz petrol kullanır. Bu durum, en başta taşımacılık maliyetlerini olumlu etkiler, mal ve hizmet piyasasında ucuzluğu getirir" dedi. Murat Dilek; petrol fiyatlarındaki düşüşün, yılın ikinci yarısından itibaren doğalgaz ve dolayısıyla elektrik fiyatlarını da aşağı çekeceğini söyledi.