İstanbul Kapalıçarşı’da 377 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 377,20 liradan, 2 bin 485 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 506 liradan, 344 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348 liradan, 2 bin 428 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 448 liradan, bin 214 liradan alınan Yarım Ziynet bin 224 liradan ve 607 liradan alınan Çeyrek Ziynet 612 liradan satıldı.
Altında rekor rakamlar!
21.04.2020 - 17:49 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 377,20 lira oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : altın,güncel,çeyrek,gram,
698377 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/698377.aspx
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