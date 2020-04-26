Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgınla ilgili son günlerde açıklanan rakamlar "normalleşme" sürecine yaklaştığımıza işaret ederken, ilk canlanacak sektörlerden birinin "gayrimenkul" olması bekleniyor. İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep "2019’daki durgunluğu geride bırakıp, 2020 yılına güçlü şekilde girdik. Yılın ilk çeyreğinde konut satışlarının, geçtiğimiz yıla oranla ciddi artış kaydettiğini gözlemledik. Her şey yolunda giderken, dünya, Covid-19 olarak bilinen büyük bir salgın ile karşı karşıya kaldı. Ülkemizde hükûmetimizin aldığı tedbirler ve teşvik paketleri; vatandaşa, reel sektöre ve işveren kesimine büyük moral kaynağı oldu. Cumhurbaşkanı’mız, önümüzdeki ay sonu itibarıyla normalleşme sürecine kademeli olarak geçilebileceğini ifade etti. Sektör temsilcileri olarak bizler de yarınlara umutla bakıyoruz" dedi.

Normalleşme sürecinden itibaren devam eden projelerde konut satışlarının kademeli olarak artacağını öngördüklerini vurgulayan İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Celep "Güvenli liman olarak görünen ve bugüne kadar yatırımcısına hiç kaybettirmemiş nitelikli konut projelerine, ülkemizde her zaman talep oldu. Türkiye’de tasarrufların değerlendirmesi bakımından, gayrimenkul çoğu zaman ilk sırayı almıştır. Bu noktada bizlerde İhlas Yapı olarak 'Bizim Evler' ve 'Marmara Evleri' markalı projelerimize devam ediyoruz. Normalleşme sürecine yakın zamanda gireceğimize, zor günleri milletçe kısa sürede geride bırakacağımıza inancımız tam" şeklinde konuştu.